SARONNO – L’Inox Team Saronno vincendo la gara del tardo pomeriggio di sabato alle final four di Coppa Italia sul diamante di via De Sanctis nella città degli amaretti, ha raggiunto la Rheavendors Caronno per la finalissima, prevista alle 19.30. Che sarà dunque un derby, Inox Team Saronno-Rheavendors Caronno. Con Caronno che a questo punto è già matematicamente qualificato per la Coppa delle Coppe 2023 (anche se vincesse Saronno, infatti, dovrebbe rinunciare in quanto qualificato per la Coppa dei Campioni, avendo vinto il campionato).

La cronaca – Match forse anche più equilibrato del previsto, quello fra Inox Team Saronno e le bolognesi del Pianoro. A dominare le lancitrici, la saronnese Alice Nicolini e l’ex saronnese Veronica Comar, da questa stagione al Pianoro. Poche le battute valire, poche le situazioni di particolare pericolosità. Con un lampo nella parte bassa del quinto inning, con l’hone run da un punto di Sara Brugnoli che decide l’esito dell’incontro, 1-0.

Inox Team Saronno-Pianoro 1-0

(foto: alcune fasi di Inox Team Saronno-Pianoro)

08102022