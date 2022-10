x x

SARONNO – “Prepariamoci ad illuminare la città con la nostra fede”. Cosi monsignor Claudio Galimberti ha accolto i fedeli che già alle 20,15 hanno gremito la Prepositurale.

Il programma di domani

Domenica 9 ottobre si terrà ultimo giorno di permanenza della madonna di Fatima a Saronno. Alle 10 l’arcivescovo Georg Gänswein presiederà la messa in Prepositurale e alle 15.30 sarà lui a concludere la giornata di preghiera con la preghiera di congedo e la consacrazione di Saronno al cuore sacro di Maria.

Salta la successiva processione per portate la statua al centro sportivo Ugo Ronchi. Il simulacro, infatti, non ripartirà da Saronno in elicottero e quindi non il percorso a piedi con i fedeli è stato annullato.