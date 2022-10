x x

SARONNO – Grande partecipazione ieri sera in centro città, da parte dei fedeli, alla processione con la Madonna di Fatima.

Disco verde della Giunta civica al progetto per la torre che sorgerà nel centro storico di Saronno.

Qualche danno, qualche rallentamento (contenuto dall’intervento della polizia locale) ma fortunatamente nessun ferito. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto alle 10,14 in via Battisti all’altezza del civico 1116 lungo la sp231.

“Se il buon giorno si vede dal mattino…”: comincia con questo detto tradizionale il soddisfatto commento delle attiviste e degli attivisti di Attac Saronno.

Una decina di persone che alle 9,30 hanno cominciato a montare il loro solito “gazebo rosso” in piazza Libertà, allestendo in qualche minuto un banchetto di raccolta firme corredato da manifesti informativi che riproducevano le motivazioni politiche e giuridiche che li hanno spinti a questa nuova iniziativa in favore della sanità pubblica nel nostro territorio.