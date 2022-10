Trovato morto Angelo Rezzonico, il pensionato scomparso da giorni

LAINATE – Triste epilogo per il 94enne Angelo Rezzonico, il pensionato scomparso da giorni dalla sua casa di Lainate e che si stava cercando anche nel vicino Saronnese: nelle scorse ore la notizia che è deceduto, il suo corpo è stato trovato a Senago, nel canale Villoresi. Proprio nel corso d’acqua erano state avviate alcune ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Di Rezzonico non si sapeva più niente dallo scorso 24 settembre quando si era allontanato dall’abitazione di famiglia, senza portare con sè documenti e portafoglio, non aveva neppure il telefono cellulare. I famigliari l’avevano cercato ovunque in zona ed avevano informato i carabinieri, che avevano esteso le ricerche in tutta la zona. Negli ultimi giorni la decisione di scandagliare anche il Villoresi, e ieri il macabro ritrovamento.

(foto: Angelo Rezzonico)

