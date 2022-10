x x

SARONNO – “Mentre la preoccupazione dei saronnesi si divide tra il caro bollette, il ritorno al caos viabilistico, l’insicurezza sociale e l’aumento generalizzato dei prezzi ai supermercati, la giunta Airoldi regala ai saronnesi un opera strabiliante per rara bellezza, audacia urbanistica e miopia attrattiva. Il grattacielo di nove piani in centro è servito!”.

Inizia così la nota di Roberto Strada esponente di Europa Verde che accende i riflettori su uno degli interventi urbanistici più discussi dell’ammininistrazione Airoldi quello di via Genova. Negli ultimi giorni, dopo le dimissioni del delegato alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti, è comparsa all’albo pretorio del comune la delibera di Giunta inerente all’adozione del progetto. Una notività di cui si era parlato molto nell’estate 2021 quando si era anche creato un comitato di cittadini che aveva scritto prima e incontrato poi il sindaco Augusto Airoldi.

“In via Genova – spiega Strada che aveva già stigmatizzato il progetto – la Giunta, orfana dell’assessore all’urbanistica, approva con delibera n. 154 del 29/09/2022. Con questo intervento Saronno saluta i vecchi cortili di via Caduti Liberazione, via Genova, via Caronni, dà il via libera alla possibilità concreta di edificare palazzi di 28 metri di altezza in tutta la zona, definisce che la vecchia Saronno dei cortili è morta e sepolta sotto l’interesse privato, che da parte loro non c’è nessun interesse di conservare a memoria futura la parte storica della città, esplicitamente preferisce cancellare la vecchia Saronno , quando altrove si cerca di conservare e recuperare le radici storiche”.

La lettura politica è un’ancor più dura bocciatura: “Quelli che facevano finta di essere sensibili alle tematiche ambientali, contrari al cemento e ai supermercati, mostrano il loro volto. Prima che approvino definitivamente l’ennesimo scempio urbanistico, per favore, mandiamoli a casa”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn