Ceriano Laghetto – Un inizio migliore di questo non si poteva immaginare: il Club Tennis Ceriano fa il suo debutto nel campionato di Serie A2 2022 con un netto successo in trasferta per 3-1 contro il TC Prato. La formazione di casa, senza Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini, non riesce mai ad impensierire il team brianzolo che si aggiudica tutti e tre i singolari senza concedere nemmeno un set e chiudendo subito i conti. Pronti via, Camilla Scala supera Elena Foggia per 6-2 6-0 e lo stesso fa Anna Turati contro Beatrice Ricci (6-2 6-1 il finale). Nel terzo singolare è Rachele Zingale a regalare il punto vittoria imponendosi per 6-1 6-4 su Vittoria Vignolini. Il punto della bandiera per Prato arriva con il doppio grazie al 10/7 nel super tie-break che sostituisce il terzo set nei match di coppia. Negli altri incontri di giornata del girone 1, il Ct Bologna travolge la Canottieri Casale (4-0) mentre, un po’ a sorpresa, il Cus Catania ferma la compagine padovana di Cs Plebiscito sul 2-2. Ha riposato invece il Park Tc Genova.

Poche ore prima, nel corso della presentazione ufficiale della squadra, il capitano Silverio Basilico era stato cauto sugli obiettivi stagionali, ma aveva anche ribadito quello che aveva già sottolineato più volte nella passata stagione: “Questa è la squadra più forte che io abbia allenato”. E le ragazze oggi hanno voluto subito ripagare la fiducia del capitano con un successo convincente. D’altra parte, nella stessa occasione, Zingale, una delle più giovani ma già una veterana della squadra, aveva rassicurato tutti: “Rispettiamo tutte le avversarie ma non abbiamo paura di nessuna squadra e anche le più forti dovranno sudare per batterci perché noi daremo sempre il massimo”. Adesso è subito tempo di uno stop perché la seconda giornata del campionato di Serie A2 è in programma domenica 23 ottobre quando il CTC farà il debutto in casa contro la neopromossa Cus Catania. Un altro incrocio che sulla carta è alla portata del club di Ceriano Laghetto che, come di consueto, disputerà tutti gli incontri casalinghi sui campi veloci del Centro Robur di Saronno. Se è vero che chi ben comincia è già a metà dell’opera, il Club Tennis Ceriano può sorridere e guardare al futuro con ottimismo, coltivando la speranza di potersi giocare una promozione in Serie A1 che l’anno scorso è stata a un passo e che, in questa stagione, non è un sogno da lasciare chiuso in un cassetto.

RISULTATI

Prima giornata Girone 1

TC Prato vs CT Ceriano 1-3

Camilla Scala (C) b. Elena Foggia (P) 6-2 6-0; Anna Turati (C) b. Beatrice Ricci (P) 6-2 6-1; Rachele Zingale (C) b. Vittoria Vignolini (P) 6-1 6-4; Ricci/Vignolini (P) b. Turati/Scotti (C) 6-2 4-6 10-7.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Ct Bologna, 3 punti

1. Ct Ceriano, 3 punti

3. Cus Catania, 1 punto

3. Cs Plebiscito Padova, 1 punto

5. Park Tc Genova, 0 punti

6. Canottieri Casale, 0 punti

6. Tc Prato, 0 punti

