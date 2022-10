x x

TRADATE – Vanno avanti i controlli nei boschi alla periferia di Tradate, ed in particolare nel Parco Pineta dove le forze dell’ordine sono ormai “di casa”; obiettivo quello di rendere la vita difficile agli spacciatori di droga che nel fitto della vegetazione attendono i loro clienti. Negli ultimi giorni i più recenti interventi della polizia di Stato e dei carabinieri della tenenza di Tradate, sul posto anche le unità cinofile della Guardia di finanza ed il personale della polizia locale di Tradate, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

In tutto negli ultimi giorni sono state identificate 200 persone (una quarantina quelle già note alle forze dell’ordine) e sono stati smantellati alcuni bivacchi degli spacciatori. Complessivamente sono stati sequestrati 200 grammi fra hascisc ed eroina, sono stati trovati in un marsupio abbandonato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

11102022