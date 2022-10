x x

SARONNO / LIMBIATE – E’ stata ricordata, l’altro giorno, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bocconi di Milano la figura di Luca Attanasio, nativo di Saronno e cresciuto a Lmbiate: era l’ambasciatore d’Italia in Congo ed ha perso la vita in un conflitto a fuoco nel Paese africano, nel febbraio dell’anno scorso.

Attanasio era stato studente alla Bocconi: a parlare dell’ambasciatore è stato Denis Mukwege, Nobel per la Pace nel 2018, medico che in Congo cura le vittume degli stupri, e che ha invitato a “proseguire gli sforzi di Luca per accompagnare il Congo sulla strada di una pace duratura”. Mukwege ha stigmatizzato la “cultura della impunità”.

Attanasio aveva perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta nel Paese africano, durante una missione umanitaria dell’Onu, il 22 febbraio 2021.

(foto archivio: l’ambasciatore d’Italia in Congo, Luca Attanasio)

11102022