Ieri a Saronno: Regione cancella il diretto Saronno-Milano centrale. Via Roma, sono arrivate le nuove piante. Attanasio ricordato in università. Trovata droga sintetica

SARONNO – Notizia choc per molti saronnesi, dal 2024 non ci sarà più il collegamento ferrovario diretto Malpensa-Saronno-Milano Centrale, Regione Lombardia ha deciso di far passare il treno da Gallarate e Rho.

“A completamento definitivo di tutto il progetto di riqualificazione della via Roma predisposto dall’Amministrazione comunale, nella mattinata sono state posizionate le piantine che abbelliscono le aiuole lungo il tratto della strada compreso tra gli incroci con via Guaragna e via Manzoni”: lo fa sapere l’Amministrazione civica.

Una raccolta firme avviata online per chiedere di “reintrodurre il momento della nanna post pranzo, nella scuola dell’infanzia”. L’hanno lasciata sul sito Change.org i genitori di un piccolo iscritto della scuola dell’Infanzia Montessori (I.C. De Gasperi) di Caronno Pertusella.

Bassa comasca, carabinieri setacciano 10 ettari di bosco: trovata anche droga sintetica.

E’ stata ricordata all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bocconi di Milano la figura di Luca Attanasio, nativo di Saronno e cresciuto a Lmbiate: era l’ambasciatore d’Italia in Congo ed ha perso la vita in un conflitto a fuoco nel Paese africano, nel febbraio dell’anno scorso.

