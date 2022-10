x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito all’abolizione della tratta Saronno-centrale.

Le considerazioni del portavoce dei pendolari del nodo di Saronno Andrea Mazzuccotelli circa le rassicurazioni rese note ieri dai consiglieri regionali Monti Emanuele e Monti Andrea, meritano una risposta.

Innanzitutto i tavoli di quadrante non sono un obbligo ma una delle possibili forme di concertazione con le associazioni degli utenti. L’articolo 28 del Contratto di Servizio vigente al comma 1 recita che “Trenord ha l’obbligo di consultare le associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi della legge 244/2007” mentre al comma 2 dice che “Trenord si impegna a partecipare ai tavoli convocati da Regione Lombardia per non più di due incontri l’anno per ogni direttrice di traffico”. I tavoli dunque sono convocati dalla Regione non da Trenord e non sono l’unica possibile modalità di consultazione che può essere intrapresa. L’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi nell’ultimo Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione in proposito ha precisato che (citiamo il comunicato dell’Ufficio Stampa della Regione) “la formula del Tavolo di Quadrante va rivista in base alle nuove esigenze, allargando la platea degli interlocutori. Regione Lombardia ha dunque deciso di convocare, con cadenza almeno semestrale, la Conferenza Regionale del Trasporto Pubblico come luogo di confronto tra Regione, Trenord e stakeholders del servizio ferroviario”.

Dunque ci saranno tutto il tempo e le opportunità per discutere la rimodulazione del servizio del Malpensa Express visto che l’instradamento via Gallarate-Rho non sarà tecnicamente possibile prima di due anni, probabilmente molti di più.

Aggiungiamo che l’apertura della direttrice alternativa alla tratta di Ferrovie Nord via Busto Saronno realizzando il famoso raccordo a ypsilon in territorio di Busto e Castellanza, è una necessità condivisa da tutti sia perchè permetterà l’arrivo al T2 dei treni TILO dalla Svizzera sia perchè consentirà il collegamento diretto tra Malpensa, il polo fieristico di Rho-Pero e l’area Mind (ex Expo) che nei prossimi decenni diventerà il sito di sviluppo urbanistico e scientifico più importante d’Europa.

Si dovranno al tempo stesso tutelare le migliaia di utenti che quotidianamente utilizzano il Malpensa Express con destinazione Milano Centrale salendo a Busto e Saronno e l’obiettivo non dovrebbe essere difficile da raggiungere grazie ai nuovi treni che entreranno in servizio nei prossimi 2 anni.

Raccomandiamo al Sindaco Airoldi di concertare da subito un’azione congiunta con il Sindaco di Busto Antonelli che è anche Presidente della Provincia. Solo unendo le forze al di là delle appartenenze politiche il territorio potrà far valere le sue ragioni.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn