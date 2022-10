x x

TURATE / MOZZATE – Movida nella Bassa comasca, sono scattati i controlli dei carabinieri: una trentina i carabinieri impegnati in una serie di verifiche a tappeto nella nottata fra venerdì e sabato, c’era anche l’unità cinofila antidroga e la stazione mobile.

I controlli si sono sviluppati nei locali ed attorno i locali pubblici presenti lungo l’ex statale Varesina e comunque nella zona alle porte di Saronno, oltre che nei centri storici di Turate e Mozzate. La posizione di alcune persone, che sono state identificate nel corso dell’operazione, sarebbe ora al vaglio dei tutori dell’ordine.

(foto archivio: precedenti controlli notturni dei carabinieri sulla movida notturna nella zona)

