CISLAGO – Ottobre sarà il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e l’Amministrazione comunale ha posto particolare attenzione su quanto sia importante per tutte le concittadine sottoporsi a controlli periodici, che possono rivelarsi fondamentali nella lotta contro questa patologia.

Anche quest’anno dunque il Comune ha aderito alla campagna di sensibilizzazione «Ottobre rosa» e rinnovato la collaborazione con l’ente pubblico «Lilt» di Varese e con i medici di medicina generale di Cislago, proponendo visite senologiche gratuite nel poliambulatorio medico di via Cesare Battisti 1415. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3669354656, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

(foto: archivio)

15102022