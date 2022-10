Calcio Eccellenza, l’Ardor Lazzate torna a sorridere

x x

LAZZATE – Torna al sorriso mister Ivan Stincone dell’Ardor Lazzate: la sua squadra oggi pomeriggio, 7′ giornata del campionato di Eccellenza lombardo, ha battuto in casa 2-1 la matricola Solbiatese, un successo che fa riprendere quota alla compagine gialloblù che raggiunge gli 11 punti in classifica. Ad aprire le marcature Raul Zucchetti per i locali al 26′ del primo tempo, nella ripresa il momentaneo pareggio degli ospiti con Novello dopo un quarto d’ora, ma decisivo è stato ancora Zucchetti, con il suo secondo gol, al 35′, 2-1.

Zucchetti dunque decisivo, oggi, per l’Ardor Lazzate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: al centro, il giocatore Raul Zucchetti al suo arrivo all’Ardor Lazzate quest’estate)

16102022