SARONNO – “Nessuna polemica il mio intento era quello di stigmatizzare l’atteggiamento del sindaco Augusto Airoldi su alcuni temi”.

Inizia così la nota del consigliere regionale Emanuele Monti in risposta alla piccata lettera aperta della lista civica Saronno civica che diventa una difesa al primo cittadino ritenuto “al centro di offensivi e pretestuosi attacchi alla sua persona da parte delle minoranza”.

Monti in modo stringato ma preciso risponde punto su punto rimarcando come i suoi non siano sterili polemiche ma solo la sottolineatura di alcune carenze: “Dalla casa di comunità dove, a fronte del tentativo di appropriarsi del lavoro che sta facendo Regione, il sindaco Airoldi è stato al centro di una gaffe istituzionale decisamente spiacevole alla questione della tratta Saronno-Centrale dove si sono dovuti muovere due consiglieri regionali visto l’immobilismo di Airoldi. Mi sarei aspetto un grazie dalla lista civica sull’impegno mio e dell’altro consigliere regionale Monti anche con il coinvolgimento diretto dell’assessore regionale che sta portando ad affrontare il problema”.

Monti continua: “Questa lettera aperta è una dichiarazione di pancia di Saronno civica che si limita a fare una difesa a spada tratta del sindaco ma io credo che se vogliamo il bene dei cittadini di Saronno le questioni vadano affrontate in modo oggettivo al di là delle persone e degli schieramenti politici. Noi ci siamo mossi subito per la vicenda tratta Saronno-Centrale peccato non poter dire lo stesso del primo cittadino di Saronno. Avremmo potuto attendere e fare una polemica sul suo immobilismo ma abbiamo preferito dare risposte ai cittadini e ai viaggiatori”.

Dura la chiosa: “Del resto che una lista civica che sostiene la maggioranza (Con Saronno ndr) che debba fare un’interpellanza per chiedere un intervento anche informativo del sindaco non fa trasparire un primo cittadino così proattivo. Se per far muovere Airoldi su un argomento così cruciale per i saronnesi serve un’interpellanza della sua coalizione significa (lo dico con l’esperienza di chi ha fatto per due mandati il consigliere regionale) che qualche problema c’è in maggioranza ma anche nell’attività del sindaco. Non si tratta di voler fare polemica, non voglio entrare negli equilibri della coalizione che lo sostiene, ma di osservazioni su come il primo cittadino non sia all’altezza del mandato che gli è stato dato i cittadini tanto che sono venute a mancare alcuni delle premesse per cui è stato eletto”.

