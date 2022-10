x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Civica in merito alla vicenda alle dichiarazioni del consigliere regionale in una recente nota.

Egr. Sig. Monti,

siamo stati chiamati in causa, come lista civica che sostiene il Sindaco Airoldi, dal suo intervento pubblicato su “Il Saronno” in data 12 ottobre (peraltro recante informazioni inesatte come confermato dall’articolo a firma del portavoce del comitato viaggiatori tpl nodo di Saronno, Andrea Mazzucotelli) e provvediamo quindi a rispondere alle sue sollecitazioni. Con poche e chiare parole le confermiamo che sosteniamo e continueremo a sostenere il sindaco Augusto Airoldi ancor più in questi ultimi giorni in cui è divenuto oggetto di offensivi e pretestuosi attacchi alla sua persona da parte delle minoranza.

Lo sosteniamo per la fiducia che riponiamo in lui e per gli inequivocabili risultati che la sua amministrazione ha raggiunto nei due anni di governo della città. Tra i molteplici altri, ricordiamo:

creazione di un hub vaccinale nel periodo di picco del covid;

incrementi di bilancio nel settore sociale per circa 3 milioni di euro;

conseguimento di importanti finanziamenti del Pnrr per circa 20 milioni di euro;

conseguimento di un finanziamento di 7,5 milioni di euro per il rifacimento della Scuola Rodari;

conseguimento di un finanziamento Arest di 2 milioni di euro per la realizzazione della Smart City;

assunzione di nuovo personale per far fronte alle carenze di organico lasciate dalla precedente amministrazione;

implementazione dei sistemi di sicurezza cittadina con assunzione di 4 vigili urbani e collocazione di oltre 60 nuove telecamere;

apertura del Parco De Rocchi;

sistemazione di via Roma;

realizzazione di una nuova pista di atletica indoor presso il Paladozio.

Ringraziamo quindi il Consigliere Regionale Emanuele Monti per averci dato la possibilità di riprendere l’argomento e per chiarire ai cittadini Saronnesi che non verrà meno il nostro sostegno al Sindaco Airoldi ed alla sua Giunta.

Al contrario, chiediamo al consigliere Monti, nella sua veste Istituzionale di Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, di “agire”, promuovendo iniziative in difesa della Sanità Lombarda e, in particolare, dell’Ospedale Saronnese che negli ultimi anni, proprio a causa del disinteresse degli organi regionali, quali enti pubblici istituzionalmente competenti a decidere, ha subito un drammatico ridimensionamento che ha inciso e che, salvo un cambio di rotta da sempre invocato dal Sindaco Airoldi, inciderà sulla salute dei cittadini saronnesi.

La rassicuriamo dunque che, nell’interesse della comunità saronnese, la lista Saronno Civica continuerà a fare la propria parte per la città; sarebbe auspicabile lei facesse altrettanto.

Lista Saronno Civica con Augusto Airoldi

