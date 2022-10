x x

SARONNO – Anche i ragazzi della serie C della Pallavolo Saronno si portano a casa una schiacciante vittoria nella prima partita di campionato contro il Volley Lucernate (3-0)

Il match è stato giocato dai saronnesi senza sbavature, cosa che ha permesso loro di portare a casa l’incontro con grande distacco dagli avversari nei seguenti parziali: 16-25/19-25/17-25. Qui i tabellini della partita: Calzaretti 10, Tosi 7, Pergola 3, Guerrini 12, Tariq 2, Berghella 12.

Questa prima vittoria risulta importantissima, soprattutto per dare fiducia alla squadra, già pronta per confrontarsi con il Mozzate nella seconda giornata di campionato che sarà ospitata dal Pala Dozio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn