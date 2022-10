x x

SARONNO – C’era anche un rappresentante saronnese al raduno degli arbitri di serie C, che si è tenuto nei giorni scorsi al centro sportivo Coni di Tirrenia: presente, per la sezione Aia di Saronno, era infatti Salvatore Nicosia, assistente arbitrale spesso impegnato sui campi della serie C.

Per arbitri ed assistenti una occasione per approfondire le tematiche del regolamento, in tutte le sue ultime sfaccettature, ed un momento di confronto sempre utile per crescere ulteriormente e garantire arbitraggi di sempre più elevata qualità.

(foto: Salvore Nicosia, assistente arbitrale che fa parte della sezione di Saronno dell’Aia al centro sportivo Coni di Tirrenia per il raduno Can C che si è tenuto nei giorni scorsi)

18102022