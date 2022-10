x x

SARONNO – L’associazione Scacchi Saronno ha ripreso nei giorni scorsi la sua tradizione di tornei annuali. Questa volta all’interno della suggestiva cornice del Mils, il Museo del lavoro di via Don Griffanti, in un torneo arrivato alla terza edizione. Il torneo era strutturato in 5 turni dalla durata di 15 minuti per ogni partita secondo la modalità del girone svizzero. Il torneo è iniziato alle 14,30 e ha visto più di 30 partecipanti sfidarsi tra “vecchi volti” e nuovi curiosi.

Tutti i vincitori

Nella categoria juniores si è aggiudicato il titolo Marco Gianetti di 11 anni, terza una giovane ragazza di origine indiana di 12 anni.

Nella categoria adulti ha vinto Riccardo Cataldi di anni 18, con secondo posto per Michele Squillante a 77 anni e terzo Giacomo Ravetta ventidueenne.

Immancabile la presenza di Luigi Corradi, responsabile dell’associazione scacchistica, che si è assicurato il successo dell’evento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

18102022