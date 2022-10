x x

Successo in rimonta contro il Cascina Mamete

LIMBIATE – Missione compiuta per la Frazione calcistica Dal Pozzo che battendo il Cascina Mamete (prima sconfitta stagionale della formazione comasca) ha vinto l’altra sera al centro sportivo di Limbiate la gara di anata dei sedicesimi di finale di Coppa Lombardia di Terza categoria.

Dal Pozzo in maglia amaranto e completo nero. Queste le scelte di mister Davide Borgatti: Barzanò, Osculati (capitano), Cusato, Sevesi, Puzziferri, Pertile, Gueye, Canti, Pietrzyk, Defendenti, Zraidi. A disposizione: Gallucci, Riccardi, Daga, Corradini, Caldart, Tricarico, Dezio, Maggiore, Panico.

Da inizio secondo tempo ospiti in 10 per una espulsione, a seguire i gol: al 69′ lariani avanti su autorete, al 75′ cross di Gueye per Caldart che serve Maggiore apposta in area, per l’1-1. Raddoppio al 82′ sugli sviluppi di un corner, segna Pertile.

Dal Pozzo-Cascina Mamete 2-1

(foto: il saluto della squadra del Da Pozzo ai tifosi al termine del match)

