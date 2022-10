x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale riguardante La somministrazione gratuita e prioritaria, per i pazienti sopra 65 anni, del vaccino antinfluenzale.

L’Amministrazione comunale, in accordo con i Medici di Medicina Generale di Cislago, informa la cittadinanza che la vaccinazione antinfluenzale interesserà gratuitamente e prioritariamente tutti i loro pazienti di età superiore ai 65 anni.

I nostri Medici inviteranno su appuntamento i loro pazienti presso il Centro anziani di via Magenta 128 il giorno 22 ottobre p.v. per la somministrazione della suddetta vaccinazione.

I cittadini possono effettuare la prenotazione anche direttamente presso la Segreteria del Centro Medico.

Inoltre, i soggetti fragili allettati, che necessitano di vaccinazione, saranno raggiunti al loro domicilio dai Medici stessi, previo contatto con il medico.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

22102022