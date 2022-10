x x

SARONNO – Sembrava una dimenticanza, che in tempi di caro bollette e crisi energetica ha subito fatto notizia, ed invece probabilmente siamo davanti all’ennesima bravata all’interno del Colombo Gianetti.

Partiamo dai fatti. Stamattina, sabato 22 ottobre una saronnese ha condiviso la foto dello stadio di via Biffi illuminato nel cuore della notte, poco dopo mezzanotte, e una delle luci sempre accese al mattino alle 8. Una segnalazione che non è passata inosservata tra le associazioni che usano la struttura. Escluso subito l’Fbc Saronno che non usa l’impianto si è attivata la società atletica Osa.

Il presidente Marco Balestrini è rapidamente risalito a chi aveva partecipato all’allenamento/riunione di ieri sera confermando che quando questo si è concluso, alle 20 e 20,30, la struttura era completamente al buio. Difficile pensa che più tardi si siano tenuti altri allenamenti autorizzati.

Il Colombo Gianetti viene infatti utilizzato da diverse realtà dal Gap al Running che un paio di volte alla settimana usano la pista per i propri allenamenti. Un’opportunità apprezzatissima dagli sportivi che possono correre in uno spazio protetto, sicuro socializzando e con la presenza di esperti. Un’iniziativa voluta all’ex assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone apprezzatissima da appassionati, amatori e neofiti. Ovviamente ci sono anche atleti che usano in autonomia l’impianto come Giuseppe Rosafio campione d’atletica non vedente orgoglio cittadino che proprio oggi sarà premiato con la Ciocchina.

Nessuno però si è allenato dopo le 20,30 venerdì sera. E quindi? In realtà non è la prima volta che le luci vengono trovate accese malgrado l’attenzione di chi usa l’impanto. La risposta potrebbe essere proprio nel fatto che alcune luci dello stadio (non tutte) sono attivabili anche da chi accede in modo irregolare all’impianto. Osa ha già richiesto di sistemare questo problema proprio per evitare un uso improprio visto che le incursioni, come dimostrano i rifiuti rinvenuti nell’impianto e spesso anche i danneggiamenti sono purtroppo frequenti.

Proprio per le luci dello stadio è previsto un piano di riqualificazione che si spera di realizzati con i fondi del Pnrr visto che sono obsolete, poco performanti sul fronte della luminosità e dei consumi.

(foto: la foto condivisa sul gruppo sei di Saronno se… per chiedere chiarimenti)

