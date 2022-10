x x

SARONNO – Dopo due anni di stop, imposto dalla pandemia e dalla scelta dell’Amministrazione, la cerimonia della Ciocchina torna protagonista in città. La Ciocchina è la civica benemerenza saronnese che per la prima volta viene assegnata con il nuovo regolamento.

Su input delle firme raccolte dai saronnesi la Giunta ha scelto di premiare alla memoria di Luciano Cairati, ex consigliere comunale e assessore della Giunta Gilli, suor Fausta e suor Annunciata del Matteotti (premiate insieme), Andrea Leanza mago degli effetti speciali premiato anche con il David di Donatello, Giuseppe Rosafio, campione di baseball non vedenti e alla memoria di Paolo Strano insegnante presidente d’associazione e assessore.

Qui la diretta de ilSaronno

