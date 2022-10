x x

SARONNO – Andrea Leanza è un’eccellenza saronnese non solo per i grandi traguardi raggiunti come truccatore ed esperto di effetti speciali ma anche per il suo carattere e la sua scelta di puntare tutto sul lavoro di squadra. Dopo tanti riconoscimenti quest’anno arriva anche la civica benemerenza la Ciocchina.

Andrea Leanza sarà uno dei premiati nella cerimonia di consegna della Ciocchina 2022 in programma sabato 22 ottobre alle 16 in Sala Vanelli.

LA MOTIVAZIONE

La Giunta Comunale delibera il conferimento della Civica Benemerenza della “Ciocchina” per l’anno 2022 ad Andrea Leanza, vincitore del premio David di Donatello edizione 2021 per il lustro dato alla città con il successo del suo lavoro in campo cinematografico, come make up artist e prosthetic designer. Andrea Leanza unisce all’eccellenza in campo lavorativo un forte senso di attaccamento alla sua città, che manifesta con la disponibilità alla collaborazione e un grande propensione ad aiutare i giovani che si avvicinano alla sua professione, facendo della condivisione del sapere e delle esperienze la cifra dei suoi rapporti con coloro che lavorano con lui. L’unione dei valori che supportano il suo impegno e il successo professionale ne fanno un esempio positivo per i giovani.

CHI E’

Andrea Leanza è un talento saronnese che con determinazione ha inseguito le proprie passioni. E’ un truccatore specializzato in protesi ed effetti di trucco speciale. E’ salito alla ribalta nazionale con la trasformazione di Pierfrancesco Favino in Bettino Craxi per il film Hammamet e l’anno successivo con gli effetti sul parco del Festival di Sanremo per le performance di Achille Lauro. In realtà questi sono solo gli ultimi lavori del saronnese che ha anche contributo alla realizzazione degli zombie di World War Z di Brad Pitt e a tante altre produzioni hollywodiane e italiane. Ha iniziato dai dinosauri realizzando modelli iper-realistici per musei e parchi a tema. Malgrado gli ottimi risultati ottenuti ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi al mondo degli effetti speciali dove si è formato da autodidatta.

