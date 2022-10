x x

SARONNO – Alla sesta giornata di andata il girone A di Terza categoria: oggi si segnala la vittoria casalinga, 1-0 dell’Airoldi Origgio sullo School of sport: ha segnato Ferrario. Pari esterno, 1-1, per l’Amor sportiva contro la Cedratese. Risultati: Airoldi Origgio-School of sports 1-0, Aurora Golasecca-Azalee Gallarate 1-3, Busto 81-Beata Giuliana 2-1, Cedratese-Amor sportiva 1-1, San Luigi Academy Visconti-Centro Gerbone 2-1, Sumirago Boys-Union Oratori Castellanza 1-4, ha riposato Arnate. Classifica: Arnate e Union Oratori Castellanza 15 punti. Amor sportiva 13, Airoldi Origgio 10, Busto 81 7, Cedratese, Sumirago e School of sports 5, San Luigi Academy Visconti e Centro Gerbone 3, Aurora Golasecca 1.

Nel girone legnanese di Terza categoria, pari 2-2 fra San Giorgio e la capolista Dal Pozzo. Altri risultati di questa sesta giornata: Legnanese-San Giuseppe 2-3, Legnarello-Oratorio Passirana 2-0, Nervianese-San Lorenzo 4-1, Rescalda-Virtus Sedriano 2-4, San Luigi Pogliano-San Vittore Olona 0-5, ha riposato Mascagni. Classifica: Dal Pozzo 16 punti, San Giorgio 13, San Giuseppe e Oratorio Passirana 12, Nervianese 10, Mascagni, Legnarello e San Vittore Olona 9, Legnanese 7, San Lorenzo 4, Virtus Sedriano 3, San Luigi Pogliano 1, Rescalda 0.

