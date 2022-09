x x

“Siamo molto contenti che la Commissione che stabilisce a chi assegnare la civica benemerenza cittadina abbia valutato e scelto la proposta che abbiamo avanzato come gruppo, insieme a tanti altri concittadini che hanno voluto sottoscrivere la nostra candidatura”. Questo il commento dei rappresentanti della lista di opposizione.

“Già lo scorso anno il nostro gruppo consiliare aveva presentato la candidatura del Paolin Fotografo. Quest’anno abbiamo voluto riproporla, convinti dell’importanza di un riconoscimento per questa figura storica e preziosa della nostra comunità”.

Quest’anno sono state presentate in Comune 4 candidature. Di queste proposte, due sono arrivate dagli esponenti della lista civica e dai loro simpatizzanti. Oltre a Paolino Basilico, la lista UPC aveva presentato il nome di Salvatore Sersale, ex sindaco di Cogliate, deceduto lo scorso anno.

Nella motivazione che accompagnava la candidatura, i rappresentanti della lista Uniti per Cogliate hanno scritto: “Con la sua macchina fotografica Paolo Basilico ha raccontato la storia di Cogliate nel corso degli anni. Sempre presente a ogni tipo di evento o manifestazione, ha immortalato tutti i passaggi significativi della vita della nostra comunità. Il “Paolin fotografo” rappresenta la memoria storica di Cogliate. In ogni sua foto non c’è soltanto la professionalità del lavoro, ma c’è passione, arte, vita. Ha raffigurato volti e luoghi della Cogliate che era, dagli aspetti più intimi della storia delle singole famiglie a tutti i momenti pubblici e comunitari.”

(foto archivio Paolo Basilico ad una mostra a Cogliate con l’ex sindaco Minoretti, l’ex vicesindaco Basilico e l’ex prefetto di Monza)

