CASCINA DEL SOLE – A seguito dell’esonero di ieri di Daniele Ferretti la Solese, squadra attualmente in promozione, ha comunicato il nome del nuovo allenatore: Gianluca Nistri. Nistri con il suo vice Ernesto Belloni avrà il compito di guidare la Solese per la parte di campionato rimanente.

La società gialloverde si trova attualmente terzultima con 6 punti frutto di due vittorie e sei sconfitte. Decisiva la sconfitta di domenica contro il Meda. L’esordio di Gianluca Nistri avverrà contro la Lentatese, attualmente a 12 punti e decima in classifica.

Altre due società hanno cambiato allenatore, il Morazzone e l’Aurora Cmc Uboldese, in questi giorni.

