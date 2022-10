x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la mozione protocollata dai gruppi “Uniamo Cislago” e “Cartabia Sindaco”, dai consiglieri di minoranza Luciano Lista e Marisa Rimoldi, in merito alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, celebrata il prossimo 25 novembre.

Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne – Mozione.



Premesso che:



L’assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione numero 54/134 del 17 Dicembre 1999,

ha designato il 25 Novembre come data della ricorrenza della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” invitando i governi, le organizzazioni internazionali, e gli enti locali a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica a quella che oggi è, giustamente, considerata una vera e propria emergenza; Quest’anno i femminicidi in Italia sono stati 125, più di uno ogni 3 gg e in aumento rispetto ai 12 mesi precedenti; La maggior parte dei casi di femminicidio avviene per mano del partner o ex partner, e quasi sempre compiuti in ambito familiare o affettivo;



Considerando che:

L’emergenza pandemica da Covid-19 non ha portato miglioramenti ad una situazione critica;

Isolamento, convivenza forzata, restrizioni alla circolazione e instabilità socio-economica ha comportato per le donne e per i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica;

L’amministrazione, le associazioni e i Cislaghesi tutti si sono sempre dimostrati sensibili al tema della

violenza contro le donne;

Oltre alla violenza fisica non va sottovalutata la violenza Psicologica ed economica come strumento volto ad ottenere la sudditanza delle vittime;



Impegniamo il Sindaco e la Giunta Comunale

di mettere in campo le politiche e le risorse necessarie, anche attraverso l’individuazione di una specifica missione all’interno del prossimo DUP, volte a implementare progetti e percorsi di sostegno per l’accesso al mondo del lavoro e l’acquisizione di strumenti volti al raggiungimento dell’autonomia economica per le donne vittime di violenza;



di individuare un alloggio comunale di emergenza e un fondo economico da destinarsi alle donne vittime di violenza, senza reddito, al fine di interrompere una situazione di sudditanza;



di individuare uno spazio pubblico da assegnare ad associazione/i che si occupano di combattere la violenza contro le donne, dove attivare un centro di ascolto per dare loro ogni sostegno possibile;

Cislago, 2 Ottobre 2022

Gruppo “Uniamo Cislago” Dott. Luciano Lista e Gruppo “Cartabia Sindaco” Marisa Rimoldi

(foto: archivio)

