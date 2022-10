x x

SARONNO – Tris di vittorie per le formazioni locali impegnate nella quarta giornata di andata di serie B di volley maschile. Nei match del tardo pomeriggio di sabato, la Rossella Ets Caronno (foto) ha vinto in casa 3-2 contro l’Imecon Crema (25-18, 25-23, 22-25, 22-25 e 17-15) mentre la Miretti Limbiate ha battuto 3-1 la Fitprime di Bresso (25-18, 33-31, 19-25 e 25-16), con svolta dunque nell’interminabile secondo set, all’insegna del massimo equilibrio. In casa la Pallavolo Saronno ha battuto il Vero volley Monza 3-1 (25-21, 20-25, 25-19 e 25-18).

Altri risultati: Pallavolo Milano Vittori-Diavoli 3-0, Mornago-Besanese 0-3, Grassobbio-Yaka Malnate 0-3. Classifica: Malnate 12 punti, Scanzorosciate, Pallavolo Saronno, Palavolo Milano 9, Diavoli 7, Valtrompia. Miretti Limbiate, Crema, Besanese 6, Bresso e Rossella Caronno 5, Monza 1, Mornago 0.

29102022