Calcio a 7, adesso c’è anche il Dal Pozzo

CERIANO LAGHETTO – In questa stagione la Frazione calcistica Dal Pozzo si è sdoppiata ed oltre alla formazione maggiore prima in classifica nel campionato di Terza categoria, adesso c‘è anche una squadra che partecipa al campionato Csi di calcio a 7. E che si sta togliendo soddisfazioni: non sempre si vince, contro il Medaragazzi è giunta una sconfitta per 4-2 in casa malgrado le reti dei gialloverdi Palumbo e Borgatti, ma sicuramente non manca l’entusiasmo e la possibilità di migliorare. La stagione è infatti ancora lunga e intanto il Dal Pozzo si è già tolto la soddisfazione di vincere nel derby contro l’Oratorio Ceriano, 2-1.

(foto: i giocatori del Dal Pozzo calcio a 7 al termine di un recente match)

31102022