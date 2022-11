x x

SARONNO – Prosegue la marcia della formazione degli juniores regionali B under 19 del Fbc Saronno che ieri pomeriggio hanno pareggiato 2-2 (reti saronnesi di Sasso e Vialetto) sul campo del Gallarate: è un risultato che tiene in corsa i biancocelesti che per passare il tunro ed arrivare ai quarti di finale di Coppa Lombardia devono ora battere con due gol di scarto l’Arsaghese.

Per i biancocelesti del presidente Francesco Gravina continua anche il campionato, l’impegno è con gli juniores di Fascia B regionali, nel quale l’obiettivo è quello di ben figurare.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: la juniores del Fbc Saronno in azione di gioco in una precedente gara di questa stagione)

02112022