CERIANO LAGHETTO – Adesso sognare in grande non è più un tabù dalle parti di Ceriano Laghetto. Perché il confronto di oggi tra il Club Tennis Ceriano e il Circolo Tennis Bologna, terminato sul punteggio 3-1 per le padrone di casa, ha confermato come, per il secondo anno consecutivo, la formazione brianzola – partita a fari spenti – si stia ritagliando il ruolo di protagonista assoluta del proprio raggruppamento. Quella odierna infatti non era una partita qualsiasi ma uno scontro al vertice che ha visto di fronte le prime due forze del girone 1, entrambe ai nastri di partenza con un biglietto da visita invidiabile: tre successi in altrettante gare. Con delle premesse così, era lecito attendersi grande spettacolo dal match clou di questa quarta giornata del campionato femminile di Serie A2. E la partita che si è disputata al Centro Robur di Saronno non ha deluso le attese: una grande prova da parte delle ragazze del CTC, come sottolinea il capitano, Silverio Basilico: “Un incontro pazzesco, specie il doppio finale è stato incredibile, lottato su ogni punto fino alla fine e con un match point annullato dalle nostre avversarie che formano uno dei migliori coppie del campionato. Adesso siamo primi nel girone e siamo davvero contenti del risultato di oggi perché ci permette di chiudere una tre giorni impegnativa con due successi entrambi tutt’altro che semplici”.

Passando alla cronaca dell’incontro, nel primo match di giornata Anna Turati regala un’altra prova maiuscola superando Anna Zucchini per 6-2 7-5. La seconda sfida segna l’esordio di Bianca Turati con i colori del CTC e non potrebbe iniziare nel modo migliore per la tennista brianzola che rifila un secco 6-0 a Nicole Fossa Huergo. Poi però, l’allieva di coach Patricio Remondegui sale in cattedra concedendo appena tre giochi a Bianca che può comunque festeggiare un debutto dolce grazie al successo di squadra straordinario. Tra le note positive di giornata per la formazione di Ceriano Laghetto c’è anche la seconda vittoria consecutiva di Maria Aurelia Scotti che si impone su Jennifer Ruggeri (6-3 6-2 il punteggio finale). Per il doppio decisivo, capitan Silverio Basilico si affida alla coppia composta da Anna Turati e Maria Aurelia Scotti ed è la mossa vincente. Dopo un inizio difficile (sotto 4-1 nel primo parziale) le giocatrici cerianesi ribaltano le sorti di un match davvero equilibrato e combattuto fino all’ultimo punto in un’altalena di emozioni. Nella quinta giornata in programma tra pochi giorni, esattamente domenica 6 novembre, il CTC andrà in Liguria per l’insidiosa trasferta contro il Park Tennis Club di Genova che oggi ha rifilato un secco 4-0 al TC Prato (identico punteggio con cui il CS Plebiscito Padova si è imposto in casa della Canottieri Casale). Dopo aver conquistato la vetta del proprio girone, il club del presidente Severino Rocco è subito chiamato a difendere il proprio primato.

RISULTATI

Quarta giornata Girone 1

Club Tennis Ceriano vs Club Tennis Bologna 3-1

Anna Turati (C) b. Arianna Zucchini (B) 6-2 7-5; Nicole Fossa Huergo (B) b. Bianca Turati (C) 0-6 6-2 6-1; Maria Aurelia Scotti (C) b. Jennifer Ruggeri (B) 6-3 6-2; Scotti/A. Turati (C) b. Fossa Huergo/Zucchini 6-4 7-6(5).

Classifica girone 1

1. CT Ceriano, 12 punti

2. CT Bologna, 9 punti

3. CUS Catania, 4 punti

3. CS Plebiscito, 4 punti

5. TC Prato, 3 punti

5. Park Tennis Genova, 3 punti

7. Società Canottieri Casale, 0 punti

02112022