TORINO – Prima panchina in serie A per mister Marco Zaffaroni, saronnese ed ex giocatore del Fbc Saronno: nella pausa invernale è stato chiamato alla guida dell’Hellas Verona e la prima partita, oggi pomeriggio in trasferta contro il Torino, è andata bene. Si è interrotta la serie negativa del veneti, che durava da parecchie giornate. Un 1-1 che ridà speranze al Verona, ultimo in classifica e nei prossimi turni chiamato ad alcuni delicati scontri diretti con le altre pericolanti.

Zaffaroni, nei commenti del dopo gara, ha accolto positivamente il pari: “Era una partita per noi importantissima, contro una squadra forte e aggressiva in tutte le zone del campo. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, ma l’abbiamo interpreta nel modo giusto, nonostante le tante sconfitte sulle spalle. Della mia formazione ho apprezzato atteggiamento e qualità, credo che il pari sia stato meritato. La prossima sfida è con la Cremonese, uno scontro diretto; poi ci attendono altri incontri nei quali vogliamo sempre “esserci”.

(foto: una immagine di Marco Zaffaroni in panchina del Verona, fotogramma dalla diretta tv di Dazn)

05012022