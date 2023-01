x x

SARONNO – L’anno 2022 è appena finito, e si è dimostrato molto intenso per l’associazione “Sulle Orme di Maria Lattuada”, che ha festeggiato il centenario della nascita dell’ispiratrice dell’associazione, Maria Lattuada, nata l’8 settembre 1921; i festeggiamenti del centenario e gli eventi che ne sono derivati, si sono conclusi a settembre dell’anno appena passato.

Il 2022 è stato un anno molto intenso per l’associazione “sulle orme di Maria Lattuada”. Oltre alle consuete attività di promozione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza rispetto all’aiuto delle persone più deboli, il 2022 ci ha visti tutti coinvolti nel Centenario della nascita di Maria che, ricordiamo, ha avuto i natali a Saronno l’8 settembre del 1921.

Il desiderio di ricordare Maria non risponde solo all’affetto e alla gratitudine per una donna che ha speso la propria vita per gli altri ma, anche e soprattutto, dal desiderio di farla conoscere ai più, lasciandoci interrogare, in un momento storico molto complesso e difficile qual è quello attuale dal suo pensiero, dai suoi principi, dalle sue opere.

Con questo spirito ed obiettivo l’associazione ha fatto sì che, con altre organizzazioni del terzo settore quali la Cooperativa Sociale Villaggio SOS di Saronno e la Società Storica Saronnese, con persone che hanno conosciuto a fondo Maria come Don Angelo Centemeri, con il sostegno della Amministrazione Comunale nella figura dell’Assessore alla Cultura, Laura Succi, si creasse un comitato spontaneo volontario che promuovesse le attività del centenario.

Tra le iniziative più significative del Centenario, nel 2022, possiamo quindi riassumere:

La predisposizione di una Mostra itinerante dal nome “Fare bene il bene e senza rumore” inaugurata nel mese di marzo alla presenza del Sindaco Augusto Airoldi, del Vice Sindaco e assessore alla cultura Laura Succi e di una trentina di persone. La mostra, composta da una serie di pannelli che illustrano la vita di Maria integrandola con notizie sulla Saronno dal 1914 (data del matrimonio dei suoi genitori) a 1938, ci porta a conoscere non solo la vita di questa meravigliosa donna ma anche le sue opere ed il suo pensiero. I pannelli sono affiancati da un roll up con una fotografia a dimensione naturale di Maria. La mostra, che è stata in Comune per quasi un mese, alla vigilia della settimana Santa, in accordo con il prevosto Don Claudio Galimberti, si è trasferita nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e poi in altre chiese e luoghi significativi della città sino al termine del centenario. Per chi non fosse riuscito a vederla e lo desiderasse potrà farlo accedendo al sito della associazione www.saronnosulleorme.it

La mostra continuerà a girare per Saronno toccando varie realtà che Maria ha voluto o contribuito a creare.

Accanto alla mostra il comitato ha promosso anche la nascita di un testo che raccoglie pensieri, ricordi, aneddoti, di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla direttamente. Persone che hanno avuto la possibilità di “camminare” accanto a lei, che hanno ascoltato le sue riflessioni, che hanno seguito i suoi corsi teologici, che hanno viaggiato con lei, che hanno condiviso la nascita di tante realtà sociali, che hanno lavorato, sofferto, gioito, pregato con lei. Questo lavoro nasce dall’ambizione di mettere insieme, con stili diversi, tratti individuali, sfumature, ombre, esplosioni di colori, una immagine di una donna speciale per l’intera Città di Saronno per le opere che ha lasciato e per i ricordi che ciascuno conserva nel cuore. I tanti che hanno partecipato a questa iniziativa hanno lasciato una propria pennellata con pensieri, ricordi, emozioni, vissuti, passioni.

Il testo che ha come titolo: “Maria Lattuada 1921-2021 – Una vita per gli altri” è disponibile contattando l’associazione Sulle orme di Maria Lattuada al numero telefonico 348 2603218 o scrivendo un messaggio mail a [email protected].

Il centenario si è concluso con il settembre 2022 ed è stato ricco di emozioni, di sollecitazioni provenienti da persone conosciute ma anche sconosciute, di ringraziamenti per aver consentito la conoscenza approfondita di Maria e delle sue opere. Ma il tempo scorre e l’associazione sulle orme ha in animo di proporre alla cittadinanza nuove iniziative per continuare nel solco e sulle orme di Maria.

Ne è testimonianza l’ultima iniziativa del 2022, il “parcheggio solidale” che ha permesso alla associazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, di offrire alla cittadinanza la possibilità di parcheggiare sopra al Comune con una piccola offerta “solidale”.

Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l’anno ricordando con il meglio di questo 2022. Chiediamo quindi aiuto a tutti i saronnesi, le associazioni, i volontari, gli sportivi, gli appassionati invitandoli a raccontarci “bei ricordi, successi ed emozioni”. Inviateci una foto e un testo con il vostro ricordo del 2022. Basta mandare testo e foto via whatsapp al + 39 3202734048 oppure via mail a [email protected]. I ricordi saranno condivisi con una serie di articoli. Attendiamo i vostri ricordi per conservarli insieme…

QUI TUTTI I RICORDI DEL 2022 CONDIVISI DAI SARONNESI

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn