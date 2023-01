x x

SARONNO – Per Fbc Saronno, il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti e soprattutto di grandi soddisfazioni, coronate anche dal ritorno allo stadio Colombo Gianetti, dove ogni domenica un centinaio di tifosi osannano gli atleti bianco azzurri.

La stagione 2022/23 è iniziata alla grande per le compagini Bianco Azzurre che hanno entusiasmato i loro sostenitori nelle varie categorie, Ma andiamo con ordine.

Il nuovo management della società si è insediato prima dell’estate e, da allora, ha fatto passi da gigante. La ristrutturazione dell’area servizi del centro sportivo Matteotti è un chiaro segno della volontà della proprietà di riportare il Saronno ai vertici del calcio dilettantistico lombardo.

Le rose allestite, sia per quanto riguarda la Prima Squadra che per il Settore Giovanile, si sono dimostrate di altissimo livello ed i risultati pian piano stanno evidenziando lo sforzo fatto dai vari Responsabili Sportivi.

La prima squadra, dopo un avvio difficoltoso, ha recuperato e superato il competitivo Base 96 Seveso, e conduce adesso in solitaria il campionato di Promozione.

La Juniores Regionale si contende la seconda piazza a pari punti con il Varedo, in attesa dello scontro diretto con la capolista Meda.

Il Settore Giovanile sta regalando grandi soddisfazioni a Società e tifosi: gli Allievi 2006 e gli Allievi 2007 conducono i rispettivi gironi. I Giovanissimi 2008 sono terzi in classifica e guardano al girone di ritorno con ambizioni “regionali”. I Giovanissimi 2009 si sono comportati con onore in un campionato invernale di altissimo livello. Grandi soddisfazioni anche dalla Attività di Base, dove gli Esordienti 2010 si sono fatti valere, primeggiando nel loro campionato e nei vari tornei e test match disputati! Ci sono quindi tutti i presupposti perché l’FBC Saronno ritorni ad essere un riferimento per il calcio giovanile lombardo, con uno sguardo al passato ed ai titoli nazionali conquistati, ma con la testa volta al futuro ed alla prospettiva ed ambizione per ogni giovane calciatore di poter indossare un domani la gloriosa maglia della Prima Squadra.

La Prima Squadra che finalmente è tornata a giocare allo Stadio Colombo Gianetti che, ricordiamolo, è la casa del FBC Saronno dal 1931, Prima Squadra che ogni domenica è seguita da più di un centinaio di tifosi. Prima squadra che rappresenta i colori di una città e di una Società (l’Fbc Saronno) che ambisce e merita ben altri palcoscenici.

Ed in tal senso, la dirigenza si sta prodigando perché le sue squadre siano sempre più competitive e la Società sempre più solida e strutturata. A noi invece, tifosi ed appassionati, il compito di continuare a sventolare i nostri colori e gridare forte il nostro motto … “Esserci significa Crederci!”.

