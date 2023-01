x x

Saronno – Questo 2022 è stato un anno pieno di soddisfazioni e grandi traguardi per l’Amor Sportiva, che con il 2023 entrerà nell’anno del suo 75° anniversario, che sarà accompagnato e scandito da una lunga serie di eventi (qui il programma); di seguito al nota dell’associazione calcistica con il bilancio dell’anno appena passato.

L’anno 2022 ha rappresentato per noi innanzitutto la ripresa delle attività a pieno regime finalmente dopo i due anni precedenti di pandemia. E’ stata un’annata peraltro ricca di soddisfazioni che ha portato, per la prima volta il raggiungimento del campionato regionale con la straordinaria conquista del campionato provinciale da parte dei ragazzi nati nel 2005. Un’altra novità che rappresenta un obbiettivo

raggiunto è l’essere riusciti a formare la nostra prima squadra di soli ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. Per quanto concerne gli eventi va ricordato il ritorno del torneo internazionale G. Clerici che ha riscosso un successo stratosferico portando a Saronno formazioni di ragazzi di società di serie A, B e svizzere.

L’anno 2022 ha aperto le porte al prossimo 2023 che per Amor Sportiva sarà il compimento dei 75 anni di attività e per il quale abbiamo predisposto un intenso ed importante programma di eventi che vanno dallo sportivo, all’educativo, al sociale ed all’appartenenza alla parrocchia che rappresentiamo.

(Foto d’archivio)



Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l’anno ricordando con il meglio di questo 2022. Chiediamo quindi aiuto a tutti i saronnesi, le associazioni, i volontari, gli sportivi, gli appassionati invitandoli a raccontarci “bei ricordi, successi ed emozioni”. Inviateci una foto e un testo con il vostro ricordo del 2022. Basta mandare testo e foto via whatsapp al + 39 3202734048 oppure via mail a [email protected]. I ricordi saranno condivisi con una serie di articoli. Attendiamo i vostri ricordi per conservarli insieme…

QUI TUTTI I RICORDI DEL 2022 CONDIVISI DAI SARONNESI

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn