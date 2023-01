x x

TAMPA – Negli Stati Uniti d’America, in Florida a Tampa, l’Italia del sofball è in questi giorni ospite di Us softball, per il primo “training camp” del 2023. Per le azzurre si tratta di iniziare un percorso di preparazione in vista del Mondiale che si terrà in Italia la prossima estate: negli Usa le italiane sono arrivate lo scorso 3 gennaio e restano sino a domani.

Saronnesi e caronnesi in rosa

Del gruppo fanno parte anche Alessandra Rotondo, Alice Nicolini e Fabrizia Marrone dell’Inox Team Saronno, squadra campione d’Italia; e Melany Sheldon della Rheavendors Caronno.

(foto Fibs: alcuni momenti del traning camp dell’Italia in Florida)

