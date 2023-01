x x

LAZZATE – Non ce l’ha fatta il 25enne Andrews Labbiate che venerdì sera è stato protagonista di un incidente nel tratto di autostrada Pedemontana compreso fra Bregnano-Lazzate e Lentate sul Seveso: l’emergenza è scattata alle 17, sul posto oltre alla polizia stradale sono accorse due ambulanze ed è arrivato anche l’elisoccorso.

In gravi condizioni il giovane era stato trasferito con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese e risulta in gravi condizioni. Purtroppo non è riuscito a superare i traumi dell’incidente ed è deceduto ieri lunedì 16 gennaio. Gli agenti della Polstrada stanno cercando di chiarire con precisione l’accaduto. La prima ricostruzione parla dell’investimento del giovane da parte dell’auto guidata da una 23enne. La vittima era a piedi e stava camminando, forse per un guasto alla proria vettura, lungo il tratto ad alto scorrimento dell’autostrada pare avesse evitato l’impatto con un’altra auto senza vedere l’arrivo dell’utilitaria della giovane che si è fermata ed ha dato l’allarme. Il 25enne viveva a Bregnano con al famiglia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

17012023