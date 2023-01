x x

ORIGGIO – Il lutto per Luigia Brambilla riunisce tre diverse comunità: la donna, 86 anni, era stata la perpetua di don Riccardo Pontani, che aveva seguito da Besozzo nell’alto varesotto, a Muggiò e quindi ad Origgio. Don Riccardo attualmente oltre che parroco origgese ricopre anche l’incarico di decano di Saronno.

Luigia, è scomparsa dopo una lunga malattia e oggi pomeriggio ad Origgio, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata di via Piantanida, si sono tenuti i funerali, preceduti dalla recita del santo rosario. Da qualche tempo abitava alla casa di riposo di Origgio.

(foto: Luigia Brambilla. Oggi si sono tenuti i funerali a Origgio)

