x x

SARONNO – Un’occasione per far crescere la proposta sportiva in città grazie ad una serie di incontri formativi dedicati a potenziare le strategie di formazione e di avviamento all’attività sportiva giovanile. E’ quella che hanno colto, grazie all’Fbc Saronno da cui tutto è partito, le società sportive saronnesi. Nella città di Saronno, infatti, sarà attivato il progetto “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport”.

“Il progetto nasce 7 anni fa a livello nazionale e vanta più di 50 centri attivati in Italia – spiega Marco Manzotti referente regionale dei centri Coni per la Lombardia – ora ci stiamo focalizzando soprattutto sulla qualità, anche dal punto di vista dei tecnici, per offrire un servizio sempre migliore”. Ma in cosa consiste esattamente: “Il progetto consiste nello sviluppare l’attività motoria nella sua completezza. Tramite diverse sedute di allenamento con tecnici che lavoreranno direttamente sul campo. Tramite l’Fbc siamo riusciti a raggruppare diverse società del territorio, da qui iniziamo la nostra attività quest’anno sperando sia sempre più coinvolgente”.

Primi passi già fatti: ieri sera allo stadio Colombo Gianetti si è tenuto il primo incontro a cui hanno partecipato oltre l’oltre all’Fbc Saronno diverse società tra cui quelle cittadine di softball, rugby e pallavolo: “L’obiettivo è partire con gli incontri a febbraio” conclude Manzotti.

Insomma per lo sport saronnese un ulteriore tassello con un progetto che “offre a tutti i giovani (nella fascia tra i 5 e i 14 anni) la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento e permette di arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive”. Gli strumenti principali sono “un’attività di progettazione e di interscambio tra tecnici con il trasferimento dei «saperi» e delle «competenze» tra le diverse discipline sportive così da guiidare il giovane in un percorso di pratica sportiva multidisciplinare” che potrebbe sfociare nell’alto livello ma sicuramente garantirà la costruzione di un bagaglio motorio vario e completo.”.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione