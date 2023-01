x x

SARONNO – Dal 18 al 25 gennaio una selezione di film per tutti i gusti vi aspettano nei cinema Silvio Pellico e Nuovo Cinema Prealpi.

Al NUOVO CINEMA PREALPI

Dal 21 al 23 gennaio L’INNOCENTE una commedia ben riuscita di Louis Garrel, alla quarta prova come regista, il celebre attore si mostra sempre più a suo agio e capace di sperimentare.

Dal 20 al 22 gennaio da non perdere CLOSE di Lukas Dhont, definita “una piccola opera d’arte“, che emoziona raccontando un’intensa storia di formazione, con due straordinari giovanissimi protagonisti. Il film è candidato agli Oscar 2023 e al Golden Globe come Miglior Film Internazionale e ha vinto il Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Mercoledì 18 ore 15.30 – 21.00 – DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde, thriller psicologico con Harry Styles e la magnifica Florence Pugh.

Mercoledì 25 ore 15.30 – 21.00 – GAGARINE – PROTEGGI CIÒ CHE AMI di Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, una favola urbana che si concede il lusso di enfatizzare il possibile e non il conflitto, uno straordinario viaggio attraverso le conseguenze della storia.

Appuntamento con la rassegna OPERA AL CINEMA:

Giovedì 19 ore 20.15 COME L’ACQUA PER IL CIOCCOLATO in diretta da Royal Opera House, una produzione acclamata dalla critica, coreografata da Christopher Wheeldon e ispirata all’accattivante romanzo omonimo di Laura Esquivel. Acquista in prevendita con la promozione a prezzo ridotto!

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

Al CINEMA SILVIO PELLICO

Dal 20 al 22 gennaio prosegue con grande successo TRE DI TROPPO una divertente commedia per tutta la famiglia, diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele.

Dal 21 al 23 gennaio LE VELE SCARLATTE di Pietro Marcello una fiaba semplice e antica raccontata secondo codici scomparsi, con gentilezza ed empatia.

Dal 21 al 23 gennaio continua la scalata di AVATAR: La Via dell’Acqua, con la spettacolarità del frame rate elevato HFR a 48 fps in 2D & 3D attivo Xpand. Acquista in prevendita con la promozione speciale 3D a prezzo ridotto di soli 8€.

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Giovedì 19 ore 15.30 – 21.00 – DON’T WORRY DARLING di Olivia Wilde.

Martedì 24 ore 20.45 & Giovedì 26 ore 15.30 – 21.00 – GAGARINE – PROTEGGI CIÒ CHE AMI di Fanny Liatard.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

