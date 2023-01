x x

SARONNO – E’ stata assegnata a Saronno l’organizzazione della Premier league 2023, la Coppa dei Campioni, principale evento sportivo per club a livello europeo. A candidarsi oltre a Saronno era stata anche Praga (Repubblica ceca) ma nelle scorse ore è arrivata la rinuncia delle ceche, già impegnate per un altro evento internazionale. E’ così la Wbsc Europe, la Federazione europea, ha rotto gli indugi ed oggi ha informato l’Inox Team Saronno che la proposta di tenere l’appuntamento nella città degli amaretti è stata accolta.

La manifestazione si terrà sul campo di via De Sanctis dal 21 al 26 agosto, con tutto il meglio del softball continentale, compresa Saronno detentrice dello scudetto italiano.

Questa la nota ufficiale della tarda mattinata odierna, da parte della federazione europea.

Saronno, in Italia, ospiterà la Women's Softball European Premier Cup 2023. L'evento si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2023. La candidatura del Saronno Softball Club per ospitare la Women's Softball European Premier Cup 2023 è stata accettata da Wbsc Europe. La Women's Softball European Premier Cup è la competizione di più alto livello nel portafoglio di Wbsc Europe per il fastpitch femminile per club. Il torneo si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2023 a Saronno, città del Nord Italia, situata a 30 chilometri dal capoluogo di regione, Milano. La Women's Softball European Premier Cup 2023 non sarà il primo evento internazionale ospitato dal Saronno Softball Club, già organizzatore di successo della Women's Softball Cup Winners Cup nel 2021. Nel novembre 2022, l'offerta di Saronno era in competizione con quella di Joudrs Praha, Repubblica Ceca. La decisione tra le due sedi sarebbe stata presa al WBSC Europe Congress 2023 ma avendo fatto un'offerta per un altro evento, Joudrs Praha ha ritirato la sua offerta per la Women's Softball European Premier Cup. Nel 2022, il trofeo Women's Softball European Premier Cup è stato vinto dall'Olympia Haarlem (Olanda) sul diamante di Bollate in Italia. Nello stesso anno, Saronno ha vinto la Coppa delle Coppe europee di softball femminile a Viladecans, in Spagna, il titolo nazionale italiano e la coppa nazionale. 19012023