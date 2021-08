Softball, Coppa delle Coppe la finale, Saronno-Olanda: diretta

SARONNO – Stasera alle 20 va in scena la finale della Coppe delle Coppe organizzata dalla società Saronno Softball nell’ultima settimana sui campi della città degli amaretti, di Legnano e di Bovisio.

A sfidarsi sono il team di casa, Saronno Softball Inox Team, e l’olandese Olympia Haarlem. Le due squadre si sono già sfidate nel corso del torneo in una vivace partita che si è conclusa con la vittoria delle saronnesi.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).