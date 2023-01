x x

SARONNO – E’ durato fino alle 8 l’intervento dei vigili del fuoco di Saronno per spegnere l’incendio che stamattina prima dell’alba ha divorato un camion di farina in A9.

E’ successo prima delle 6 quando un veicolo pesante che trasportava farine ha preso fuoco al chilometro 11 dell’autostrada A8 in direzione Varese. Il conducente è riuscito ad accostare in una piazzola dell’autostrada e sganciare il rimorchio dalla motrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada, in supporto dal comando di Milano due autobotti. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’autostrada è rimasta bloccata per le operazioni di spegnimento e per la pulizia della zona. Ancora tutte da chiarire le cause dell’incendio di natura accidentale.

