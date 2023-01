x x

BESNATE – Il girone di ritorno del Solaro inizia con una sconfitta avvenuta in una partita ricca di gol. Ad aprire le danze è Comani della Besnatese al 34′ del primo tempo. La Besnatese trova il raddoppio con Manuzzato al 16′ del secondo tempo. Viene poi raggiunta dai gol di Greco e Fabozzi per il 2-2. E’ Cesaro al 37′ a decidere il match in favore dei padroni di casa.

Il tabellino

Besnatese – Universal 3–2

SOLARO Bizzi, Orlando, Baglio, Greco, d’Astoli, Romano, Gerevini, Delia, Miculi, Fabozzi, Durso. A disposizione Cuzzolin, Acciaiuoli, Parisi, Decarlo, Venditti, Somaini, Bottan, Giglio, Magro. All. Broccanello.

BESNATESE Ferragina, Asprella, Brivio, Cesaro, Sala, Puricelli, Parachini, Comani, Manuzzato, Manuzzato M., Gandolfo. A disposizione Pancini, Mastrogiacomi, Marinuzzi, Favaro, Rosia, Maestranzi, Cardani, Boccia, Bonfante. All. Rasini.

Arbitro: Dario Semeraro di Monza, assistenti Gabriele Aurelio Benevento di Busto Arsizio e Federico Cariati di Varese.

Marcatori: Comani (B) 34′ pt; Manuzzato (B) 16′ st; Greco (S) 19′ st; Fabozzi (S) 27′ st; Cesaro (B) 37′ st.

