LAZZATE – Con un occhio di riguardo verso l’ambiente, il Comune di Lazzate ha installato in piazza dei lazzatesi, angolo vicolo Volonterio e in piazza Lombardia, accanto al parcheggio della ex Sigma, due nuove colonnine e 4 posti auto per la ricarica delle auto elettriche.

Le parole del Sindaco Loredana Pizzi dimostrano l’attaccamento alle vecchie tradizioni e alla storia del borgo brianzolo, che inizia a guardare verso il futuro ed alle nuove tecnologie, dando vita anche ad un forte interesse per l’ambiente e per una futura svolta “green”.

Spiega l’assessore all’ambiente Barbara Mazzarello che utilizzare le nuove colonnine installate sarà semplicissimo e a portata di smartphone, tutti possono ricaricare la propria auto servendosi di queste colonnine, in modo semplice e intuitivo scaricando un’apposita app.

23012023