SARONNO – Lo spavento non è mancato ma non sono state gravi le conseguenze per un uomo di 56 anni che oggi in via Legnanino, l’area è quella del retrostazione dove si trova il capolinea dei pullman extra-urbani, che è stato aggredito da un cane. L’animale era al guinzaglio della proprietaria che d’altra parte non è riuscita a trattenerlo: ha morso il cinquantaseienne, che era anche lui a piedi.

E’ stato chiesto soccorso, è arrivata una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza del Sos Uboldo con la quale il ferito è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni sono comunque apparse del tutto traquillizzanti. Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica di quel che è successo.

24012023