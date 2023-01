x

SARONNO/LEGNANO – Carlo Motta, ciclista solidale saronnese, racconterà della propria esperienza in Namibia per sostenere il villaggio solidale Happidu. L’incontro, focalizzato sui viaggi solidali, si terrà nella biblioteca civica di Legnano, in via Cavour 3, alle 16.

“Racconti di viaggio di chi pedala per la pace”, patrocinata dal comune di Legnano, raccoglie le testimonianze di cicloattivisti che hanno fatto del viaggio la loro missione per la pace. Oltre a Carlo Motta, anche Vincenza Lofino, umanitaria e cicloattivista, racconterà la sua esperienza dalla Tunisia a Milano in bicicletta per sostenere Resq.

A moderare l’incontro, Flavio Castiglioni, dell’associazione Bicipace.

