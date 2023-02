SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale Claudio Sala relativa al suo intervento in consiglio comunale in merito all’approvazione del bilancio di previsione.

Anche quest’anno l’amministrazione dei “migliori” non è riuscita a presentare il bilancio previsionale a dicembre, ci hanno provato, ma alla fine non ce l’hanno fatta. Il sindaco a mezzo stampa ha cercato di accampare qualche scusa, nel goffo tentativo di giustificare il ritardo all’approvazione del bilancio previsionale, ma la crisi di governo interna alla ormai ex maggioranza e la recente fuoriuscita dal Partito Democratico del consigliere Calderazzo con le relative dichiarazioni dello stesso, ha di fatto e probabilmente chiarito le reali motivazioni del ritardo, facendo fare ad Airoldi l’ennesima figuraccia.

Siamo ormai a metà del mandato di questa amministrazione e ancora il sindaco parla per slogan, come se ancora fosse in campagna elettorale; Saronno attrattiva, sconfinata, sostenibile, smart, e chi più ne ha più ne metta, ma la fotografia attuale della città è ben diversa da quanto ci vogliono far credere quelli che stanno governando.

Dai banchi della maggioranza e dagli scranni degli assessori si è ripetuto più volte faremo, faremo e faremo, ce lo auguriamo tutti, perché fino ad ora questa amministrazione non ha fatto nulla per cambiare passo alla città e dare quello slancio che avevano promesso illudendo i saronnesi.

Basta prendere in giro i cittadini, ci vogliono i fatti non gli slogan! Oggi per esempio per mascherare l’aumento dell’addizionale comunale Irpef ed il parziale aumento dell’imu che andranno a colpire i saronnesi, sindaco e assessore lanciano la Saronno solidale! Come se le tasse versate al governo centrale in aggiunta al caro bollette subito nel corso del 2022, non avessero già sufficientemente messo a dura prova i solidali saronnesi. Quindi, meglio inventarsi uno slogan ad effetto per pulirsi la coscienza e attendere il modesto milioncino e rotti di euro di questa solidale operazione, che andrà ad ingrassare le casse comunali.

Mi chiedo, con quale entusiasmo questa maggioranza possa discutere ed approvare oggi un bilancio previsionale di un’amministrazione allo sbando più totale, un’amministrazione che non è in grado di dare garanzie circa la propria sopravvivenza, con un futuro incerto in termini numerici all’interno del consiglio comunale, che deve sperare nella provvidenza e fare i conti con gli umori dei singoli consiglieri, ogni qualvolta si riunirà in un consiglio comunale.

Non può un sindaco di una città di 40.000 abitanti essere costantemente sotto pressione per le beghe interne dei partiti e dei singoli che compongono l’ormai ex maggioranza, per governare serve serenità e tranquillità, a noi sembra invece che il sindaco sia costantemente tra l’incudine ed il martello, è ormai evidente che si sia perso il controllo della macchina comunale e a farne le spese sono i cittadini e l’immagine di Saronno che ogni giorno sale agli onori della cronaca per qualcosa che non funziona.

Quello che forse sfugge ai molti, è che a questa amministrazione possa bastare una virgola sbagliata o un progetto non condiviso per far innervosire l’assessore o il consigliere di turno per far saltare il banco.

L’ormai ex maggioranza che sta governando la città è paragonabile ad un elefante in una cristalleria, questo è il dato di fatto e su cui tutti dovremmo seriamente fare una riflessione.

La città è seriamente preoccupata, l’approvazione del bilancio previsionale significa solo allungare una pietosa agonia, quindi il mio appello è rivolto al sindaco, per dimostrare un briciolo di dignità personale e prendere in considerazione la possibilità di far tornare i saronnesi alle urne il prima possibile, questa sarebbe la scelta migliore che il Sig.Sindaco potrebbe fare come ultimo atto per la propria città.

