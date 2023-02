Il fatto si è verificato stasera a Castiglione, accertamenti dei carabinieri di Saronno

CASTIGLIONE OLONA – Avvertiti da un vicino preoccupato perchè non rispondeva al citofono, a casa di un 58enne di Castiglione Olona nel tardo pomeriggio odierno si sono presentati i carabinieri della Compagnia di Saronno: una volta dentro l’uomo è stato trovato esanime sulla scala che conduce al box, nella sua abitazione in piazzetta Riva nella frazione di Gornate Superiore. Immediato l’arrivo dell’automedica e di due ambulanza ma per il malcapitato non c’è stato niente da fare.

Si è trattato di una fatale caduta, accidentale. Ai soccorritori non è rimasto altro che contattare i parenti dell’uomo per dare notizia dell’accaduto.

(foto archivio: mezzi di soccorso per una precedente emergenza medica in zona)

