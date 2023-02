SARONNO – Agesci gruppo scout Saronno 1 (Branca Rover e Scolte) propone stasera un “Incontro con i candidati del territorio” in vista delle elezioni regionali lombarde del 12 e 13 febbraio.

Saranno presenti, moderati da Massimo Tallarini, Annalisa Renoldi (Terzo Polo), Cristina Galimberti (Lega), Fabrizio Baggi (Unione Popolare), Ilaria Pagani (Pd), Maria Elena Pellicciotta (Fi), Massimo Uboldi (M5s) e Romana Dell’Erba (FdI).

Qui la diretta de ilsaronno

L’appuntamento è per stasera, venerdì 3 febbraio alle 2045 nel Salone Oratorio Cassina Ferrarta in via Larga 1.

